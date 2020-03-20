Українські науковці виготовили першу партію експрес-тестів
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УКРІНФОРМ.
"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України", - сказав Зеленський.
Він подякував українським вченим, які у короткі терміни змогли це зробити.
Крім того, Президент поінформував, що протягом найближчих 48 годин очікується прибуття до України з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках Україні.
Також, за його словами, Китай надасть 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої рідини.
Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.
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