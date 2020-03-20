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Українські науковці виготовили першу партію експрес-тестів

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України"
Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук.
Українські науковці виготовили першу партію експрес-тестів ukrinform.ua/

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УКРІНФОРМ.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України", - сказав Зеленський.

Він подякував українським вченим, які у короткі терміни змогли це зробити.

Крім того, Президент поінформував, що протягом найближчих 48 годин очікується прибуття до України з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках Україні.

Також, за його словами, Китай надасть 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої рідини.

Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.

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20 03 2020 13:00
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