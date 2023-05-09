LinkedIn звільняє 700 робітників

Таке, як Facebook, але для професіоналів. Фото: tweakyourbiz.com

Крім того, онлайн-мережа професійних контактів закриває китайський додаток через падіння попиту.

Про це інформує Reuters.

Соцмережа LinkedIn заявила в понеділок, що скоротить 716 робочих місць у зв'язку з падінням попиту, а також закриває свій додаток для пошуку роботи в Китаї.

"LinkedIn, в якій працює 20 тисяч співробітників, щоквартально збільшувала доходи протягом останнього року, але вона приєднується до інших великих технологічних компаній, включаючи свою материнську компанію (Microsoft), які звільняють працівників на тлі погіршення глобальних економічних перспектив. За останні шість місяців у світі було скорочено понад 270 тисяч робочих місць у сфері технологій, згідно з даними сайту Layoffs.fyi, який відстежує наслідки цього скорочення", – пише видання.

LinkedIn заробляє на рекламі і стягує плату за підписку з фахівців із підбору персоналу та продажів, які використовують мережу для пошуку потенційних клієнтів.

Генеральний директор LinkedIn Райан Росланські заявив, що скорочення посад у відділах продажів, операцій та підтримки спрямоване на впорядкування діяльності компанії і сприятиме швидкому прийняттю рішень.

"Зважаючи на те, що ринок і попит клієнтів все більше коливаються, і для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються і зростають, ми розширюємо використання постачальників", – сказав гендиректор і додав, що зміни призведуть до створення 250 нових робочих місць.

За словами представника LinkedIn, співробітники, яких торкнуться скорочення, матимуть право подавати заявки на ці посади.