СПОРТ НОВИНИВиконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) ухвалив рішення про скасування літнього чемпіонату світу-2020.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літній чемпіонат світу 2020 року з біатлону відмінено
Черговий Конгрес IBU в Празі (Чехія) перенесений з 10-13 вересня на 13-15 листопада 2020 року
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Федерація біатлону України, зазначає "Укрінформ".
Світова першість мала відбутися 19-23 серпня в Рупольдінгу. Однак спочатку уряд Німеччини скасував всі масові заходи до 31 серпня, а з урахуванням динаміки поширення вірусу COVID-19, оргкомітет змагань прийняв рішення перервати підготовку і повернути право на проведення турніру IBU. Пошук альтернативного місця проведення літнього чемпіонату світу виявився безуспішним, і в результаті дводенного засідання Виконкому IBU (в режимі відеоконференції) було прийнято рішення про скасування.
Крім того, черговий Конгрес IBU в Празі (Чехія) перенесений з 10-13 вересня на 13-15 листопада 2020 року.
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