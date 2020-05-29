Літо не квапиться: в Україні прогнозують дощі, грози і сильний вітер
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Часом дощ, місцями гроза, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині місцями значний дощ, у південних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 22-27°", - йдеться у повідомленні.
У Києві та області 29 травня вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 16-18°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 14-19°.
Згідно з прогнозом, на вихідні в Україні дощі з грозами (30 травня вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях, 31 травня вночі у більшості західних областей місцями значні дощі); вночі 31 травня у східних областях без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, у західних областях 10-15°; у східній та південній частинах вночі 10-15°, вдень 16-21°.
На Київщині на вихідні очікується невеликий (вдень 30 травня помірний, місцями значний) дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.
На початку червня синоптики прогнозують невеликі (1 червня в Карпатах, 2 червня у південно-східній частині помірні) дощі, окремі грози; вночі 2 червня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 15-21°.
У столиці 1- 2 червня невеликі дощі, окремі грози, лише вночі у вівторок без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.
Нагадаємо, що різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня. Температура повітря вдень сягатиме +20 +25 градусів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зловмисники продали біодобавок "від коронавірусу" на $1 млн — СБУ
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- ВІДЕО Володимир Зеленський записав традиційне звернення
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі