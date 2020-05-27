Синоптики розповіли, коли в Україну прийде літня погода
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
При цьому він зазначив, що температура буде змінюватися в залежності від регіону.
"Вже 5-6 червня розпочнеться підвищення температури, яке можна вже сприймати як вже літню погоду. 5-6 червня і далі. У денні години це 20-25 градусів тепла. Звичайно, це в залежності від регіону, адже в різних регіонах по-різному", - заявив Кульбіда.
За його словами, різке потепління стало можливим із-за змін в кліматі.
"Та яка фантастика? Це реальна ситуація. Зміна погодних процесів в Україні відбувається щодня. І частота цих змін у зв'язку зі змінами клімату дуже сильно зросла. Тобто сьогодні може бути холодно - завтра - дуже спекотна. Тому це все можливо, нічого дивного тут немає", - додав він.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.
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