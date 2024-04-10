Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Очільник Пентагону назвав удари по російським НПЗ ризиком для нафтових ринків – Bloomberg

10 квітня 2024, 08:38
Очільник Пентагону назвав удари по російським НПЗ ризиком для нафтових ринків – Bloomberg
ФОТО ASTRA
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки можуть мати "зворотній ефект".

Генерал також закликав Конгрес виділити Україні кошти на військову допомогу, повідомляє агенція Bloomberg.

Тому Україні нібито "вигідніше" атакувати інші цілі, сказав глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - сказав чиновник під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил.

Але заяву розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон. 

На його длумку, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів", - сказав сенатор.

Ми також повідомляли, що санкції США заважають росії ремонтувати НПЗ.

 

Атаки НПЗОстін Ллойд

Останні матеріали

Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв’ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв’ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється