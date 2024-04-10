Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки можуть мати "зворотній ефект".

Генерал також закликав Конгрес виділити Україні кошти на військову допомогу, повідомляє агенція Bloomberg.

Тому Україні нібито "вигідніше" атакувати інші цілі, сказав глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - сказав чиновник під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил.

Але заяву розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон.

На його длумку, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів", - сказав сенатор.

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