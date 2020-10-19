Ломаченко боксував з Лопесом із почуттям страху - Карл Фремптон
Більш того, на думку Фемптона, Ломаченко навіть боявся свого опонента, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.
"Це не той результат, на який ми всі очікували. Передбачали, що Лома переможе, але цього не сталося. Мені здавалося, що поєдинок буде захоплюючим. Я думав, що в ньому можуть бути нокдауни, - зазначив британець. - Замість того, аби обговорювати, наскільки Ломаченко відповідав традиційним стандартам, яких ми від нього чекаємо, треба говорити про те, наскільки хорошим був Лопес. Думаю, Теофімо виглядав чудово. Він не дозволив супернику увійти в ритм. було очевидно, що Ломаченко боксує з почуттям страху. Він безумовно побоювався ударів Лопеса. На мій погляд, він відчув їх у першому раунді".
Як повідомлялося, 23-річний Лопес став у ніч із суботи на неділю наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.
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