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Лопес дав згоду на бій з Ломаченком, контракт підпишуть завтра

Нова дата бою - 17 жовтня
Чемпіон IBF Теофімо Лопес дав згоду на бій з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченком після нетривалих торгів,
Лопес дав згоду на бій з Ломаченком, контракт підпишуть завтра

За даними порталу EPSN, бій відбудеться 17 жовтня. Раніше планувалося проведення поєдинку 3 жовтня в Лас-Вегасі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що команди вже погодили всі деталі, проте контракт підпишуть завтра.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко  може віддати 500 тисяч доларів зі свого гонорару своєму майбутньому супернику Теофімо Лопесу, щоб той підписав контракт на бій.

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13 08 2020 14:51
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