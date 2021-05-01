СПОРТ НОВИНИВсесвітня боксерська рада (WBC) найближчим часом санкціонує бій за пояс чемпіона світу у легкій вазі між двома американцями - володарем титулу Девіном Гейні і Раяном Гарсією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBC - інсайдер
Раніше серед можливих опонентів Гейні називали українця Василя Ломаченка
Фото: AFP
Про це повідомив на сторінці у Twitter відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон, посилаючись на інформацію, отриману від президента WBC Маурісіо Сулеймана, повідомляє "Укрінформ".
За словами журналіста, Всесвітня боксерська рада має намір надати Гарсії кілька днів на "святкування перемоги" над британцем Люком Кемпбеллом, після чого надішле йому та Гейні листа відносно початку переговорів про бій.
Раніше серед можливих опонентів Гейні називали ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.
Нагадаємо, що Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound
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