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Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBC - інсайдер

Раніше серед можливих опонентів Гейні називали українця Василя Ломаченка
Всесвітня боксерська рада (WBC) найближчим часом санкціонує бій за пояс чемпіона світу у легкій вазі між двома американцями - володарем титулу Девіном Гейні і Раяном Гарсією.
Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBC - інсайдер Фото: AFP

Про це повідомив на сторінці у Twitter відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон, посилаючись на інформацію, отриману від президента WBC Маурісіо Сулеймана, повідомляє "Укрінформ". 

За словами журналіста, Всесвітня боксерська рада має намір надати Гарсії кілька днів на "святкування перемоги" над британцем Люком Кемпбеллом, після чого надішле йому та Гейні листа відносно початку переговорів про бій.

Раніше серед можливих опонентів Гейні називали ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.

Нагадаємо, що Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound

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05 01 2021 12:49
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