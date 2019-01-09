Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс

Для звання незалежного чемпіона залишилось виграти ще один пояс за версіями IBF
Український боксер Василь Ломаченко 1 вересня переміг в Лондоні британця Люка Кемпбелла і до своїх двох титулів WBA (Супер) і WBO додав ще й вакантний WBC.
Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс

Як повідомляє "СпортАрена", український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів (119:109, 119:108, 118:109).

Протягом усього поєдинку Ломаченко контролював ситуацію і здорово проявив себе в захисті, не дозволяючи Кемпбелл точно влучити по ньому.

У п'ятому раунді Ломаченко притиснув британця до канатів, але гонг врятував того від можливого нокдауну. В середині сьомого Кемпбелл кілька разів точно пробив з лівої, але вже до кінця раунду Ломаченко знову перехопив ініціативу.


Фото:  facebook.com/UkrainianBoxingFederation

У 11 раунді Ломаченко зумів відправити Кемпбелла в нокдаун, але за рахунок клінчів британцеві вдалося продовжити бій. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону.

Таким чином, Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі вже за трьома версіями - WBA, WBO і WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, українцеві залишилося виграти чемпіонський пояс за версією IBF, яким зараз володіє Річард Коммі з Гани.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2019 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.