Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс

Для звання незалежного чемпіона залишилось виграти ще один пояс за версіями IBF

Український боксер Василь Ломаченко 1 вересня переміг в Лондоні британця Люка Кемпбелла і до своїх двох титулів WBA (Супер) і WBO додав ще й вакантний WBC.

Як повідомляє "СпортАрена", український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів (119:109, 119:108, 118:109).

Протягом усього поєдинку Ломаченко контролював ситуацію і здорово проявив себе в захисті, не дозволяючи Кемпбелл точно влучити по ньому.

У п'ятому раунді Ломаченко притиснув британця до канатів, але гонг врятував того від можливого нокдауну. В середині сьомого Кемпбелл кілька разів точно пробив з лівої, але вже до кінця раунду Ломаченко знову перехопив ініціативу.



Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

У 11 раунді Ломаченко зумів відправити Кемпбелла в нокдаун, але за рахунок клінчів британцеві вдалося продовжити бій. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону.

Таким чином, Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі вже за трьома версіями - WBA, WBO і WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, українцеві залишилося виграти чемпіонський пояс за версією IBF, яким зараз володіє Річард Коммі з Гани.