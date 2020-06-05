Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Лондон стане зручнішим для велосипедистів, щоб "розвантажити" метро

"Пропускна спроможність нашого громадського транспорту у період після епідемії буде радикально знижена у зв’язку з необхідністю забезпечити соціальне дистанціювання. Створення тимчасових велодоріжок і закриття окремих доріг для авторуху допоможе мільйонам людей змінити звичний способ пересування містом", - пояснив Садік Хан
Мер Лондона Садік Хан пропонує зробити місто зручнішим для велосипедистів та пішоходів, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт, і таким чином, зменшити небезпеку зараження коронавірусом у період виходу з карантину.
Лондон стане зручнішим для велосипедистів, щоб "розвантажити" метро Фото: з відкритих джерел

Міська влада Лондона планує зробити місто зручнішим для велосипедистів та пішоходів, щоб розвантажити громадський транспорт у період виходу з карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Мер Лондона Садік Хан пропонує зробити місто зручнішим для велосипедистів та пішоходів, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт, і таким чином, зменшити небезпеку зараження коронавірусом у період виходу з карантину.

Зокрема, пропонується створити більше велосипедних доріжок, існуючі велодоріжки, де у цьому є потреба, відгородти від смуги транспорту. Також - розширити тротуари, а в деяких районах - підвищити обмеження швидкості для транспорту.

"Пропускна спроможність нашого громадського транспорту у період після епідемії буде радикально знижена у зв’язку з необхідністю забезпечити соціальне дистанціювання. Створення тимчасових велодоріжок і закриття окремих доріг для авторуху допоможе мільйонам людей змінити звичний способ пересування містом", - пояснив Садік Хан.

Деякі з цих змін планують зберегти і після карантину.

Як повідомляє ВВС, оператор метро Лондона на етапі виходу з карантину більш ніж у 6 разів скоротить об’єми перевезення пасажирів, щоб уможливити дотримання безпечної дистанції між людьми. Якщо раніше у пікові години в поїзди кожні 15 хвилин "завантажувалися" до 325 тисяч лондонців, тепер це буде не більше 50 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, про намір зробити вулиці безпечнішими і зручнішими для велосипедистів заявили вже низка інших європейських міст.

Наприклад, Париж на етапі послаблення карантину планує залишати "велосипедними" близько 50 км деяких із найжвавіших вулиць міста. Ще 30 вулиць будуть діяти тільки для пішоходів. Мер Парижа Анн Ідальго каже, що деякі закриття вулиць можуть стати постійними. 

Брюссель надав пріоритет пішоходам та велосипедистам всередині так званого Пентагона, історичної частини міста.

Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.

Читайте також: 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2020 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.