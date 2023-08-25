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ПОЛІТИКА

лукашенко заявив, що він не гарантував безпеки Прігожину

25 серпня 2023, 17:34
лукашенко заявив, що він не гарантував безпеки Прігожину
За його словами, Прігожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе.

олександр лукашенко заявив, що не давав ніяких гарантій безпеки для керівника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

Про це повідомляє "Белта".

За його словами, Прігожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе. Він також заявляє, що російський диктатор путін не причетний до катастрофи літака Прігожина.

"Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Прігожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла", - сказав він.

Однак він розповів, що двічі обговорював із Прігожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК "Вагнера" і коли той приїжджав до білорусі разом із Дмитром Уткіним. 

Тоді він нібито попередив Прігожина, що той "погубить людей і сам загине", а в другому "категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться" (на цьому цитата закінчується). 

лукашенко зауважив, що путін навряд чи причетний до катастрофи бізнес-джета Прігожина. Він сказав, що "не може уявити, що це зробив путін, що винен путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло".

23 серпня у Тверській області рф розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Прігожин.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

вагнерапрігожинЛукашенко

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