Луценко понизив прокурора Кулика до начальника відділу
Наказ генпрокурора опубліковано на сайті ГПУ.
Раніше Костянтин Кулик обіймав посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
Нагадаємо, що у квітні Кулик просив Луценка порушити кримінальне провадження проти заступника генпрокурора Євгена Єніна щодо його сприяння учасникам організованої злочинної групи бізнесмена Сергія Курченка. У цій справі Кулик оголосив повідомлення про підозру ексглаві Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову та ексголові Нацбанку Валерії Гонтаревій.
Тоді в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозри, оскільки "зазначені особи не вважаються підозрюваними".
У квітні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко говорив, що Кулик - ефективний співробітник.
Саме Кулик від прокуратури в березні 2017 року уклав з ексдиректором компанії Курченка "Газ України-2020" Аркадієм Кашкіним угоду про визнання провини. Її результатом стала конфіскація до держбюджету $ 1,5 млрд, що належали оточенню Віктора Януковича.
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