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Луценко понизив прокурора Кулика до начальника відділу

Кулик був призначений на нову посаду 19 липня
Генеральний прокурор Юрій Луценко понизив прокурора ГПУ Костянтина Кулика до начальника четвертого відділу другого управління Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних ДБР.
Луценко понизив прокурора Кулика до начальника відділу Костянтин Кулик. Фото: kievpravda.com

Наказ генпрокурора опубліковано на сайті ГПУ.

Раніше Костянтин Кулик обіймав посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, що у квітні Кулик просив Луценка порушити кримінальне провадження проти заступника генпрокурора Євгена Єніна щодо його сприяння учасникам організованої злочинної групи бізнесмена Сергія Курченка. У цій справі Кулик оголосив повідомлення про підозру ексглаві Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову та ексголові Нацбанку Валерії Гонтаревій.

Тоді в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозри, оскільки "зазначені особи не вважаються підозрюваними".

У квітні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко говорив, що Кулик - ефективний співробітник.

Саме Кулик від прокуратури в березні 2017 року уклав з ексдиректором компанії Курченка "Газ України-2020" Аркадієм Кашкіним угоду про визнання провини. Її результатом стала конфіскація до держбюджету $ 1,5 млрд, що належали оточенню Віктора Януковича.

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