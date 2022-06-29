Львівська митниця змінила формат роботи
Про це повідомила митниця на своїй сторінці у фейсбук.
"Нещодавно перед пунктами пропуску на в'їзд до України утворилися черги з автомобілів, які ввозять фізичні особи за спрощеною системою оподаткування. Щоб скоротити час очікування у чергах, у зоні діяльності Львівської митниці запроваджено такий формат роботи", - зазначила митниця.
Транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску Львівської митниці.
У пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" збільшено кількість працівників, зазначила Львівська митниця.
Львівська митниця також внесла зміни до графіку роботи митного поста "Містечко", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.
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