CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРівень захворюваності на коронавірус перевищений у 21 області. Крім того, цей показник поза межами норми у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лише в трьох областях України не перевищений рівень захворюваності коронавірусом
Станом на 18 вересня, вона не перевищена лишев Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях
Фото: Hubs.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.
Станом на 18 вересня, вона не перевищена лишев Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
При цьому, найвищий показник у:
- Чернівецькій області (303 на 100 тисяч),
- Луганській (286),
- Тернопільській (194),
- Києві (150).
Раніше повідомлялося, що в десяти регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
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18 09 2021 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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