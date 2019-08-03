Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Лише за рецептом: в Україні посилять контроль за продажем антибіотиків

"Антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до ліків"
Уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, який зокрема передбачає продаж антибіотиків лише за рецептом.
Лише за рецептом: в Україні посилять контроль за продажем антибіотиків Фото: zsmu.edu.ua

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що до наступного року на українців чекає багато змін, повідомляє "Громадське".

Розроблений план має внести низку змін до 2020 року, а саме:

Антибіотик лише за рецептом — буде посилено контроль відпуску антибіотиків в аптеках;

Обмежено застосування антибіотиків в сільському господарстві (в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві);

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків;

Впроваджено систему епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, водночас Україна долучиться до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків відповідатимуть стандартам ЄС;

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД;

Українські науковці разом з європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та сучасних методів діагностики.

Супрун наголосила, що обмеження продажу антибіотиків необхідне, бо українці застосовують їх, не порадившись з лікарем, через що віруси адаптуються до препаратів.

"Антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до ліків", — пояснила вона.

Нагадаємо, 5 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я до кінцевого рішення суду за позовом депутата "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука про некомпетентність Супрун на посаді.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2019 18:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.