Лише за рецептом: в Україні посилять контроль за продажем антибіотиків

"Антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до ліків"

Уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, який зокрема передбачає продаж антибіотиків лише за рецептом.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що до наступного року на українців чекає багато змін, повідомляє "Громадське".

Розроблений план має внести низку змін до 2020 року, а саме:

Антибіотик лише за рецептом — буде посилено контроль відпуску антибіотиків в аптеках;

Обмежено застосування антибіотиків в сільському господарстві (в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві);

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків;

Впроваджено систему епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, водночас Україна долучиться до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків відповідатимуть стандартам ЄС;

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД;

Українські науковці разом з європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та сучасних методів діагностики.

Супрун наголосила, що обмеження продажу антибіотиків необхідне, бо українці застосовують їх, не порадившись з лікарем, через що віруси адаптуються до препаратів.

"Антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до ліків", — пояснила вона.

Нагадаємо, 5 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я до кінцевого рішення суду за позовом депутата "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука про некомпетентність Супрун на посаді.