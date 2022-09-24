Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації

росіяни повинні залишитися і воювати

Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив путін.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", - наголосив Ландсбергіс.