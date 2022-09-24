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Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації

Ольга
Матарикіна
росіяни повинні залишитися і воювати
Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації Фото: NEWS.GRP
Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив путін.
 
Про це написав міністр  закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.
 
"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", - наголосив Ландсбергіс.
 
 
 
 
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24 09 2022 09:34
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