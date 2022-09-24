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Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації
Фото: NEWS.GRP
Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив путін.
Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.
"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", - наголосив Ландсбергіс.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року президент росії володимир путін оголосив про проведення часткової мобілізації в рф. російські чоловіки почали масово виїзжати з країни.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує заборонити в’їзд росіянам після наказу президента рф володимира путіна про часткову військову мобілізацію.
Також уряд Латвії заявив, що не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.
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24 09 2022 09:34 МЕДІА
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