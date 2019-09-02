Суд поновив на посаді люстрованого військового прокурора і зобов'язав виплатити йому зарплату за 3 роки

Суд стягнув з Генпрокуратури його заробіток за час вимушеного прогулу з березня 2015 - це 845 тисяч гривень

Суд відновив Павла Богуцького на посаді військового прокурора Південного регіону України.

Суд стягнув позивачеві середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, що стало наслідком незаконного звільнення з роботи, з 23 березня 2015 до 23 січня 2019. Всього з Генеральної прокуратури стягується 845 тис. грн. Це 880 гривень в день, повідомляє Судовий репортер з посиланням на постанову Шостого апеляційного адмінсуду.

Павло Богуцький з 2000 по 2015 рік працював на посадах: першого заступника військового прокурора Південного регіону України; військового прокурора Західного регіону України; прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері; прокурора Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері; військового прокурора Південного регіону України.

У березні 2015 його звільнено в зв'язку з люстрацією.

Суд погодився, що до Богуцького могла бути застосовна заборона на заняття посади, передбачена ст.1 закону про очищення влади, але, як зазначено в перехідних положеннях, тільки протягом десяти днів з моменту набуття чинності цього закону - з 16 жовтня 2014 року. Однак позивач був звільнений на підставі довідки про результати вивчення особової справи тільки через п'ять місяців після граничного терміну.

У той же час суд зазначив, що Богуцький міг бути звільнений за результатами люстраційної перевірки, за умови, що вказав недостовірну інформацію про відсутність заборон на зайняття посади або про наявність та вартість майна в декларації. Але Генпрокуратура доказів проведення такої перевірки та складання висновку не надала.

Тому суд вирішив, що звільнення відбулося за відсутності правових підстав і наказ підлягає скасуванню.

Нагадаємо, що у травні 2018 року Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також виплатили майже 300 тис грн зарплати за час "вимушеного прогулу".

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