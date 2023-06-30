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Малі виплатила "Вагнеру" більше $200 млн – Білий дім

30 червня 2023, 21:53
Малі виплатила
Фото: middle-east-online
Перехідний уряд Малі виплатив ПВК "Вагнер" більше 200 млн доларів, але присутність найманців із рф погіршила безпекову ситуацію в країні.

Таку інформацію отримала адміністрація США.

Про це повідомляє Укрінформ.

"За нашою інформацією, з кінця 2021 року перехідний уряд Малі виплатив ПВК "Вагнер"понад 200 мільйонів доларів", – заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зауважив, що ці кошти можна було б спрямувати на задоволення гуманітарних потреб, належного урядування і проєктів розвитку в країні.

"Та попри виплати цих сотень мільйонів, "Вагнер" не поліпшив ситуацію безпеки", – наголосив Кірбі.

За його словами, кількість терористичних атак і насильницьких злочинів у центральному регіоні країни фактично збільшилася, а сама "Група Вагнера" сприяла ще більшому кровопролиттю.

Він вказав, що зусилля ПВК були спрямовані на витіснення миротворчої місії ООН з Малі, яка заважає інтересам російських найманців.

"У звіті ООН за травень 2023 року йдеться, що збройні сили Малі в супроводі ПВК "Вагнер" убили 500 мирних жителів у селі Мура в березні 2022-го", – нагадав представник Білого дому.

Перехідний уряд Малі на початку цього місяця скасував згоду на розміщення в країні інтегрованої стабілізаційної місії ООН MINUSMA і наполягав на негайному залишенні миротворцями країни.

"Це не так широко відомо, але Прігожин допомагав спланувати цей процес виведення в інтересах "Групи Вагнера". Фактично, ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо з представниками Прігожина, щоб заявити генсеку ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA", – повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

За словами Кірбі, виведення місії ООН лише посилить економічні труднощі в країні та внутрішню й регіональну нестабільність.

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