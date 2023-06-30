Малі виплатила "Вагнеру" більше $200 млн – Білий дім
Таку інформацію отримала адміністрація США.
Про це повідомляє Укрінформ.
"За нашою інформацією, з кінця 2021 року перехідний уряд Малі виплатив ПВК "Вагнер"понад 200 мільйонів доларів", – заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він зауважив, що ці кошти можна було б спрямувати на задоволення гуманітарних потреб, належного урядування і проєктів розвитку в країні.
"Та попри виплати цих сотень мільйонів, "Вагнер" не поліпшив ситуацію безпеки", – наголосив Кірбі.
За його словами, кількість терористичних атак і насильницьких злочинів у центральному регіоні країни фактично збільшилася, а сама "Група Вагнера" сприяла ще більшому кровопролиттю.
Він вказав, що зусилля ПВК були спрямовані на витіснення миротворчої місії ООН з Малі, яка заважає інтересам російських найманців.
"У звіті ООН за травень 2023 року йдеться, що збройні сили Малі в супроводі ПВК "Вагнер" убили 500 мирних жителів у селі Мура в березні 2022-го", – нагадав представник Білого дому.
Перехідний уряд Малі на початку цього місяця скасував згоду на розміщення в країні інтегрованої стабілізаційної місії ООН MINUSMA і наполягав на негайному залишенні миротворцями країни.
"Це не так широко відомо, але Прігожин допомагав спланувати цей процес виведення в інтересах "Групи Вагнера". Фактично, ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо з представниками Прігожина, щоб заявити генсеку ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA", – повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
За словами Кірбі, виведення місії ООН лише посилить економічні труднощі в країні та внутрішню й регіональну нестабільність.