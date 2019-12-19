Маркарова пояснила зупинку виплати деяких державних видатків

"Усі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по ним на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документу чи навіть не проведено тендерів"

Маркарова заявила, що наразі Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидування" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків. Відповідне рішення пов’язане і з тим, що бюджет України недовиконано за доходами через занадто міцний курс гривні.

Призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші, повідомляє "Економічна правда".

"До кінца року залишилось 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в казначейство та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила.

Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - написала вона.

Маркарова заявила, що наразі Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидування" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків. Відповідне рішення пов’язане і з тим, що бюджет України недовиконано за доходами через занадто міцний курс гривні.

Голова Мінфіну наголосила, що усі захищені видатки фінансуються у звичному режимі.

"Усі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по ним на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документу чи навіть не проведено тендерів", - підкреслила міністр.

Вона додала, що усі важливі "перекидки" - фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону - будуть профінансовані.

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