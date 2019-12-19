Маркарова пояснила зупинку виплати деяких державних видатків
Призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші, повідомляє "Економічна правда".
"До кінца року залишилось 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в казначейство та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила.
Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - написала вона.
Маркарова заявила, що наразі Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидування" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків. Відповідне рішення пов’язане і з тим, що бюджет України недовиконано за доходами через занадто міцний курс гривні.
Голова Мінфіну наголосила, що усі захищені видатки фінансуються у звичному режимі.
"Усі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по ним на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документу чи навіть не проведено тендерів", - підкреслила міністр.
Вона додала, що усі важливі "перекидки" - фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону - будуть профінансовані.
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