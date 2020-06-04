Масло, цукор, гречка: у магазинах запасів – на кілька тижнів

«Торгівельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання та гречки на 37 днів споживання»

Торговельні мережі України забезпечені запасами таких продуктів харчування, як вершкове масло, цукор, олія, рис, гречка, щонайменше на 20 днів.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

«Торгівельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання та гречки на 37 днів споживання», - написав Висоцький.

Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.