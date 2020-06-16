МАУ відкрила продажі на перші регулярні рейси за кордон

На поновлювані маршрути МАУ продає квитки тільки двох класів - Economy Standard і Business Saver

Польоти в країни ЄС поки дозволені тільки громадянам країн ЄС і Шенгенської зони, іноземцям з видом на проживання в цих країнах і людям, які мають право на роботу.

Авіакомпанія МАУ відкрила продажі на авіарейси Київ-Амстердам і Київ-Париж, які стануть першими регулярними напрямками авіакомпанії після послаблення обмежень на міжнародне авіасполучення.

Про це повідомляє avianews.com, зазначає "Економічна правда".

Польоти в Нідерланди почнуться з 16 червня, до Франції - з 17 червня. Обидві лінії будуть обслуговуватися в перший час один раз на тиждень спільно з авіакомпаніями KLM і Air France.

На поновлювані маршрути МАУ продає квитки тільки двох класів - Economy Standard і Business Saver. Обидва тарифи включають багаж і дозволяють вносити зміни без обмежень.

Скористатися маршрутами в напрямку України може хто завгодно, оскільки уряд країни зняв обмеження на в'їзд іноземців. Однак після прильоту з ряду країн потрібне проходження 14-денного карантину.

Польоти в країни ЄС поки дозволені тільки громадянам країн ЄС і Шенгенської зони, іноземцям з видом на проживання в цих країнах і людям, які мають право на роботу. Перед купівлею квитка пасажиру слід упевнитися, що він входить в категорію осіб, яким дозволено в'їзд в країну призначення.

Надалі МАУ має намір розширити міжнародну мережу, проте поки не готова назвати конкретні напрямки.

"Це будуть традиційні європейські міста і регулярно-чартерні напрямки для туризму. Ми будемо пропонувати пасажирам і показувати тільки ті рейси, які плануємо виконувати, в яких бачимо потенціал і завантаження, щоб не скасовувати їх в останній момент. Також ми будемо попереджати пасажирів про всіх обмеження, які є в країнах прибуття", - розповіли в пресслужбі авіакомпанії.

Наразі МАУ закрила продажі квитків на більшість своїх міжнародних напрямків до 1 серпня для формування нового графіка польотів.

Нагадаємо, що Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи