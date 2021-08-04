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Майданчики за межами США задіють під час проведення церемонії "Оскара"

Вручення кінопремії "Оскар" у 2021 році було перенесене з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу
93 церемонія "Оскар" відбудеться в неділю, 25 квітня в Union Station у Лос-Анджелесі, театрі Dolby і Highland Center у Голлівуді і зарубіжних майданчиках через супутниковий зв'язок.
Майданчики за межами США задіють під час проведення церемонії "Оскара" Фото: gaganews.com.ua

Церемонія вручення премії американської кіноакадемії "Оскар", окрім Лос-Анджелеса і Нью-Йорка, відбудеться на майданчиках за межами США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"93 церемонія "Оскар" відбудеться в неділю, 25 квітня в Union Station у Лос-Анджелесі, театрі Dolby і Highland Center у Голлівуді і зарубіжних майданчиках через супутниковий зв'язок", - йдеться в повідомленні організаторів.

Раніше видання Hollywood Reporter повідомляло, що церемонія, крім США, відбудеться на майданчиках в Європі - в Парижі і Лондоні.

Вручення кінопремії "Оскар" у 2021 році було перенесене з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу.

На нагороди в номінації "Кращий фільм" цього року претендують "Батько" Флоріана Зеллера, "Манк" Девіда Фінчера, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Дівчина, що подає надії" Емеральд Феннелл, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна, "Мінарі" Лі Айзек Чун, "Іуда і Чорний Месія" Шака Кінга і "Звук металу" Даріуса Мардера.

Нагадаємо, що американська кіноакадемія представила нові критерії для фільмів, які претендуватимуть на номінацію "Найкращий фільм". Вони стосуються різноманіття серед акторів та знімальної групи.

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08 04 2021 10:57
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