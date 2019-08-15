Майже 11% учасників ЗНО просили надати тести з фізики російською мовою, - УЦОЯО

УЦОЯО може надати тестові завдання російською, угорською, румунською, молдовською, польською та кримськотатарською мовами

Цьогоріч 10,9% учасників зовнішнього незалежного оцінювання запросили завдання з фізики російською мовою.

"Абітурієнти замовляють переклад, насамперед російською мовою, з природничо-математичних предметів, де є відмінності в україномовних і російськомовних термінах", — зазначив директор УЦОЯО Валерій Бойко.

Російською мовою завдання з математики отримали 8,6% абітурієнтів, з хімії — 8,3%, з біології — 6,6%, з географії — 6% та з історії України — 3,4%, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Крім того, 0,5% абітурієнтів отримали завдання іншими мовами. Інші учасники ЗНО проходили тестування українською мовою.

Нагадаємо, що Центр оцінювання якості освіти запевнив, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.