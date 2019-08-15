Майже 11% учасників ЗНО просили надати тести з фізики російською мовою, - УЦОЯО
"Абітурієнти замовляють переклад, насамперед російською мовою, з природничо-математичних предметів, де є відмінності в україномовних і російськомовних термінах", — зазначив директор УЦОЯО Валерій Бойко.
Російською мовою завдання з математики отримали 8,6% абітурієнтів, з хімії — 8,3%, з біології — 6,6%, з географії — 6% та з історії України — 3,4%, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Крім того, 0,5% абітурієнтів отримали завдання іншими мовами. Інші учасники ЗНО проходили тестування українською мовою.
Нагадаємо, що Центр оцінювання якості освіти запевнив, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн