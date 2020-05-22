Майже половина України не готова до нового пом'якшення карантину - МОЗ

Рішення про послаблення або припинення карантину ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) з урахуванням усіх цих критерії

Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області, а також Київ та Київська область.

В Україні 11 областей не готові перейти до друго етапу зняття карантинних обмежень, який має початися після 22 травня.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє "Громадське".

Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області, а також Київ та Київська область.

Погана епідемічна ситуація у цих регіонах ставить під загрозу відновлення роботи міського та міжміського громадського транспорту, відновлення роботи метро, проведення спортивних змагань та відкриття готелів і дитячих садків.

Зазначимо, що Рівненська та Київська області вже вирішили не послаблювати карантин з 22 травня.

Фото: МОЗ