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Майже половина України не готова до нового пом'якшення карантину - МОЗ

Рішення про послаблення або припинення карантину ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) з урахуванням усіх цих критерії
Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області, а також Київ та Київська область.
Майже половина України не готова до нового пом Фото: Сьогодні

В Україні 11 областей не готові перейти до друго етапу зняття карантинних обмежень, який має початися після 22 травня. 

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє "Громадське".

Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області, а також Київ та Київська область.

Погана епідемічна ситуація у цих регіонах ставить під загрозу відновлення роботи міського та міжміського громадського транспорту, відновлення роботи метро, проведення спортивних змагань та відкриття готелів і дитячих садків.

Зазначимо, що Рівненська та Київська області вже вирішили не послаблювати карантин з 22 травня.

Фото: МОЗ

Як відомо, 20 травня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, в якій прописав критерії для послаблення карантинних обмежень. 

До таких критеріїв відносяться

  • загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення (інцидентність). Вона має становити меше ніж 12 людей на 100 тисяч населення.

  • * середня кількість ПЛР-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50%.

Рішення про послаблення або припинення карантину ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) з урахуванням усіх цих критерії.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив  впровадження "адаптивного карантину" з 22 травня до 22 червня 2020 року.

 

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22 05 2020 11:31
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