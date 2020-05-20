З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" - Кабмін
З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин
Джерело: засідання уряду, пише "Українська правда".
Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".
Дослівно Степанов: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
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