Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" - Кабмін

Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова
"Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".
З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" - Кабмін Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин

Джерело: засідання уряду, пише "Українська правда".

Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".

Дослівно Степанов: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2020 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.