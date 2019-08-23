Мажоритарники висунули на посаду віцеспікера Ірину Констанкевич
"З урахуванням того, що серед 46 народних депутатів, які були обрані в одномандатних округах шляхом самовисування, є дві жінки. Одна - Оксана Савчук з Івано-Франківська, друга - Констанкевич з Волинської області. З урахуванням того, що Ірина Мирославівна Констанкевич є нардепом VIII скликання й обрана депутатом IX скликання, також вона доктор філологічних наук, депутати-самовисуванці підтримали її висунення на посаду віцеспікера", - сказав депутат Дмитро Лубинець, повідомляє LB.ua.
За словами Лубинця, йде мінімум про підтримку 25 депутатів.
Констанкевич була обрана до Верховної Ради на проміжних виборах 2016 року.
До цього вона була заступницею голови правління Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", а також заступницею голови фракції політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" у Волинській облраді.
Нагадаємо, що юрист фірми Hillmont Partners Андрій Лисюк, обраний у Верховну Раду за списком "Слуги народу" (№69), відмовився від депутатського мандата.
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