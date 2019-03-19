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Медведчук продає елітний маєток під Києвом, - Центр протидії корупції

Оголошення розмістили в закритій групі ріелторів
Голова політради партії "Опозиційна платформа — за життя" та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук продає свій маєток та землю під Києвом.
Медведчук продає елітний маєток під Києвом, - Центр протидії корупції Фото: radiosvoboda.org

Йдеться про будинок-"хонку" (за назвою виробника дерев’яних будівель) площею 1125 квадратних метрів, оточений понад 30 га землі. На території також є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 квадратних метрів та басейн, повідомляє "Центр протидії корупції", оголошення розмістили в закритій групі ріелторів 14 березня.


Фото: antac.org.ua

Маєток знаходиться у місті Українка на березі річки Стугни в Обухівському районі Київської області.

Одна сотка оцінена у 4,5 тисячі доларів. Загалом вартість маєтку може сягати 360 мільйонів гривень.

Територія продається єдиним майновим комплексом, але на кадастровій карті вона розбита на дві ділянки.


Фото: antac.org.ua

Більшою, на 24,4 га, володіє ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур". Його кінцевим бенефіціарним власником є дружина Медведчука Оксана Марченко.

Інша ділянка записана на ТОВ "Компанія з управління активами "Мтір Ессет Менеджмент", за якою стоять кілька кіпрських офшорних компаній.


Фото: Громадське

Нагадаємо, що генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.

 

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19 03 2019 14:38
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