Медична система спроможна робити до 4 мільйонів щеплень на місяць — Ляшко

Медична система спроможна робити до чотирьох мільйонів COVID-щеплень на місяць.

Як передає Укрінформ, про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

“Мобільними бригадами та існуючими кабінетами щеплень ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць. У разі, якщо в цей проміжок часу нам приходить більше вакцин, постачання відбулися, всі контрактування, у нас є додаткових 11 тисяч кабінетів щеплень, в яких відбувається рутинна вакцинація”, - заявив Ляшко.

Він додав, що зараз розгортання пунктів щеплення відбувається каскадним шляхом, і медичні працівники навчаються роботі з кожною конкретною вакциною. Зараз кабінети щеплень розгорнуті під вакцину AstraZeneca.

Вийти на кількість щеплень 3-4 млн на місяць, за словами Ляшко можливо вже в травні, якщо до цього часу відбудуться заплановані постачання вакцини.

“В травні, якщо за квітень будуть поставки, ми спокійно будемо робити 3 млн (щеплень - ред.) на місяць”, - сказав Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я очікує першу поставку від COVAX до 15 квітня - 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer. В терміни до 1 червня Україна має отримати 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX

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