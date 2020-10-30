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Медиків залучатимуть до «ковідних» бригад на контрактній основі - Ляшко

На контракті буде 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19
Міністерство охорони здоров'я розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі до команд закладів охорони здоров'я, де лікують пацієнтів з COVID-19.
Медиків залучатимуть до «ковідних» бригад на контрактній основі - Ляшко Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

«Такий контракт передбачатиме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема, й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається», — сказав Ляшко.

За його словами, особа, що дає згоду на підписання контракту, користується правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.

На засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня. 6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.

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30 10 2020 17:09
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