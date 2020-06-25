Менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, передає РБК - Україна.
Як зазначають соціологи, найбільший відсоток згодних на вакцинацію серед тих, хто дуже боїться заразитися COVID-19, а найбільший відсоток абсолютно не готових - серед тих, хто взагалі не боїться коронавірусу.
За даними опитування, кількість українців, які дуже бояться захворювання коронавірусом порівняно з початком квітня скоротилося вдвічі - до 21% з 40%. Кількість тих, хто швидше побоюється такої можливості, залишається стабільним і становить 26%.
Стабільним залишається і відсоток тих, хто скоріше не боїться можливості захворіти COVID-19 (15%). Крім того, з початку червня відзначається істотне збільшення числа тих, хто взагалі не боїться захворіти коронавірусом (20% у червні проти 8% у квітні).
Опитування проводилося в період з 10 по 16 червня 2020 рік серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
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