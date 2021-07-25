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Mercedes-Benz купив стартап YASA, який випускає електродвигуни

У Mercedes-Benz вважають, що угода дозволить компанії зміцнити свої технології напередодні переходу на випуск виключно електромобілів
Автовиробник Mercedes-Benz, що входить до групи Daimler AG, придбав британський стартап YASA, який випускає електродвигуни для спортивних машин.
Mercedes-Benz купив стартап YASA, який випускає електродвигуни Фото: vehicle-pedia.com

Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Економічна правда". 

У Mercedes-Benz вважають, що угода дозволить компанії зміцнити свої технології напередодні переходу на випуск виключно електромобілів. 

Умови угоди не розголошуються. 

За словами глави підрозділу Mercedes-AMG Філіпа Шимера, технології YASA дозволять цій модельній лінійці "бути на крок попереду конкурентів". 

Відповідно до плану концерну, з 2025 року всі нові моделі машин Mercedes-Benz працюватимуть виключно на електричних двигунах, і покупці зможуть вибрати таку альтернативу для будь-якої зі старих моделей. 

Для виконання цих цілей компанія має намір інвестувати понад 40 млрд євро в прискорення розробки електромобілів в період з 2022 року по 2030 рік. "Переломний момент наближається, і ми будемо готові до того, що до кінця цього десятиліття ринки перейдуть виключно на електромобілі", - сказав головний виконавчий директор Daimler і глава Mercedes-Benz Ола Калленіус. 

Нагадаємо, що Mercedes-Benz інвестує 40 мільярдів євро у перехід на електроавтівки до 2030 року

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25 07 2021 15:22
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