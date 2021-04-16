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Меркель зробили перше щеплення препаратом AstraZeneca від COVID-19

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19
Канцлер ФРН Ангела Меркель у п'ятницю прищепилася першою дозою вакцини компанії AstraZeneca від коронавірусу COVID-19.
Меркель зробили перше щеплення препаратом AstraZeneca від COVID-19 Фото: з вільного доступу
"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - наведено слова Меркель на сторінці у Twitter представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.
 
На сторінці у Twitter також розміщена фотографія документа, що підтверджує вакцинацію Меркель.
 
Меркель - 66 років, вона потрапляє до категорії громадян, яким показано щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 років у Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.
 
Нагадаємо, що в березні уього року глава уряду Великої Британії Борис Джонсон отримав першу дозу COVID-вакцини AstraZeneca.
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16 04 2021 17:39
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