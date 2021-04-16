Меркель зробили перше щеплення препаратом AstraZeneca від COVID-19

Канцлер ФРН Ангела Меркель у п'ятницю прищепилася першою дозою вакцини компанії AstraZeneca від коронавірусу COVID-19.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - наведено слова Меркель на сторінці у Twitter представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.

На сторінці у Twitter також розміщена фотографія документа, що підтверджує вакцинацію Меркель.

Меркель - 66 років, вона потрапляє до категорії громадян, яким показано щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 років у Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.