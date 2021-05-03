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"Метінвест" Ахметова купив найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні

Всі придбані активи розташовані на підконтрольній Україні території
Материнська компанія групи компаній "Метінвест" Ріната Ахметова - Metinvest B.V. - купила додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля - "Покровська вугільна група", збільшивши частку володіння до рівня контрольної.
"Метінвест" Ахметова купив найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні Фото: ua.interfax.com.ua

Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту", пише "Економічна правда".

"Завдяки консолідації придбаних активів Метінвест повністю забезпечить власні потреби в коксівному вугіллі для виробництва чавуну.

До складу придбаних активів входять кілька підприємств ("Покровська вугільна група"), ключовими з яких є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Разом ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальший продаж у вигляді вугільного концентрату", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі придбані активи розташовані на підконтрольній Україні території. 

"Отримання контролю над Покровською вугільною групою стало можливим завдяки тому, що Метінвест придбав 24,77% акцій цього бізнесу в липні 2018 року, а також опціону на придбання решти 75,22% у інших співінвесторів за умови отримання всіх необхідних державних та інших дозволів.

У жовтні 2020 року Метінвест отримав дозвіл Антимонопольного комітету терміном на один рік для отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до Покровської вугільної групи", - додали в "Метінвесті".

Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішній борг Покровської вугільної групи становив 535 млн доларів.

"Це важливе для нас придбання. Упродовж останніх кількох років група зазнавала постійного дефіциту коксівного вугілля. Наразі ми досягли повного рівня самозабезпеченості цією сировиною, що робить нашу вертикальну інтеграцію ще сильнішою. 

Наступним кроком стане інтеграція нових активів до групи задля посилення синергії", - заявив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

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05 03 2021 16:59
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