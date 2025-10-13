Санкції та падіння цін обвалили вугільну галузь рф

Це найглибша криза за 30 років.

Вугільна промисловість рф стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни проти України.

За даними Financial Times, галузь переживає найглибшу кризу з 1990-х років через західні санкції, зростання внутрішніх витрат і різке падіння світових цін на енергетичне вугілля.

Згідно з офіційною російською статистикою, сукупні збитки вугільної галузі за перші сім місяців 2025 року сягнули 2,8 мільярда доларів це удвічі більше, ніж за весь 2024-й.

"Війна це погано для більшості російських бізнесів, якщо не для всіх. Але вугільний сектор перебуває у справжній дупі", - сказав FT один із російських підприємців на умовах анонімності.

Хоча вугілля забезпечує менше 1% ВВП та бюджетних надходжень росії, ця галузь дає роботу понад 140 тисячам осіб, а для низки регіонів залишається критично важливою з точки зору зайнятості та податків.

"Під загрозою тисячі робочих місць і фінансова стабільність десятків регіонів", - заявив генеральний директор компанії "Російське вугілля" Володимир Коротін в інтерв’ю Інтерфакс.

За даними Міністерства енергетики рф, до вересня в росії припинили діяльність 23 вугільні компанії це близько 13% від загальної кількості. Ще понад 50 підприємств перебувають на межі банкрутства.

Світові ціни на енергетичне вугілля впали до багаторічних мінімумів, зокрема через рекордне виробництво в Китаї найбільшому споживачі вугілля у світі. У жовтні тонна вугілля торгується за ціною близько $93, що на 78% нижче піку 2022 року.

Для росії ситуація ускладнена ще й санкціями, які змушують продавати вугілля з великими знижками, часто через непрозорі посередницькі схеми. За розрахунками FT на основі даних агентства Argus, на початку 2022 року російське вугілля продавалося на 60% дешевше за світові ціни, однак згодом розрив скоротився до 20% після стабілізації торгових потоків.

Додатковим ударом стали внутрішні логістичні проблеми. Через пріоритетність нафти та інших експортних вантажів, що тепер транспортуються на великі відстані до країн Азії, залізнична система рф перевантажена. Це створює затори на напрямках від шахт до портів, збільшуючи вартість транспортування для вугілля.

Експерти наголошують: попри початкове зростання цін на енергоносії після вторгнення 2022 року, ніхто не передбачав настільки стрімкого обвалу. Сьогодні російська вугільна галузь стикається не лише зі спадом прибутковості, а й зі зростанням соціальної напруженості в традиційно нестабільних шахтарських регіонах.