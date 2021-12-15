Мікроорганізми в усьому світі еволюціонують, щоби поїдати пластик - дослідження
Дослідження опублікували в журналі Microbial Ecology, пише Громадське з посиланням на The Guardian.
Науковці проаналізували понад 200 мільйонів генів у зразках ДНК, взятих із навколишнього середовища, і виявили 30 тисяч різних ферментів, які можуть руйнувати 10 різних видів пластику.
За їхніми підрахунками, кожен четвертий з проаналізованих організмів містить ферменти для розкладання пластику. Кількість і тип ферментів збігаються з масштабом і типом пластикового забруднення в середовищі існування мікроорганізму.
Вчені кажуть, що їхнє відкриття доводить величезний вплив пластикового забруднення на мікробів.
«Ми не очікували знайти таку кількість ферментів у такій кількості різних мікробів і середовищ існування. Це дивовижне відкриття, яке дійсно ілюструє масштаб проблеми», — заявив професор Ян Зрімек.
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