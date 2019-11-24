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Міленіали і покоління Z вважають відповідь "ОК" в чатах пасивною агресією

Щоб чутливі мілленіали і Z-и не засмучувалися від ваших відповідей, до звичного "ОК" потрібно додавати знак оклику
Співробітники, які народилися після 1980 року, сприймають відповідь "ОК" в робочих чатах як пасивну агресію і віддають перевагу більш екстравагантні форми відповідей.
Міленіали і покоління Z вважають відповідь "ОК" в чатах пасивною агресією Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в колонці The New York Times, повідомляє "Громадське".

Для тих, хто народився з 1960-х по 1980-і роки, відповідь "ОК" в робочому месенджері сприймається нейтрально. Міленіалам і поколінню Z здається, що за цим словом ховається пасивна агресія до співрозмовника, холодність і роздратування.

Молоді співробітники вважають за краще відповідь "kk" або "Kk". Однак відмовлятися від звичного "ОК" не обов'язково: щоб чутливі мілленіали і Z-и не засмучувалися від ваших відповідей, до звичного "ОК" потрібно додавати знак оклику.

Раніше вчені визначили, що покоління Y, або міленіали, є найбільш самотнім поколінням з тих, що зараз живе на планеті. У чверті з них взагалі немає друзів.

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24 11 2019 13:58
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