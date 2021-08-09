НОВИНИУ Києві презентували відкритий електронний державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міндовкілля запустило е-кадастр заповідників і природних парків
Вся інформація щодо об’єктів організації, створення того чи іншого об’єкта природо-заповідного фонду зберігатиметься в оцифрованому вигляді й може бути використана при плануванні подорожі та відпочинку, оформленні земельних ділянок, плануванні бізнесу, здійсненні громадського контролю, розробці документів просторового проєктування, щоб громади розуміли, де є кордони природо-заповідного фонду і правильно формували земельні ділянки
На території заповідника "Гірський ланцюг Хамігуйтан" можна побачити види рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, вісім з яких зустрічаються тільки у горах Хамігуйтан. Серед них - знамениті філіппінський орел і філіппінський какаду. Фото: unesco.org
Проєкт представив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, передає Укрінформ.
Він розповів, що кадастр містить відкриті дані про території природо-заповідного фонду з межами, назвами, категоріями, площами, найменуваннями землекористувача, датою ухвалення рішення про створення та відповідним документом, розташуванням, адресою та контактною інформацією землекористувача.
Як зазначив Абрамовський, уся інформація є надійно захищеною і при цьому доступною для кожної людини.
"Вся інформація щодо об’єктів організації, створення того чи іншого об’єкта природо-заповідного фонду зберігатиметься в оцифрованому вигляді й може бути використана при плануванні подорожі та відпочинку, оформленні земельних ділянок, плануванні бізнесу, здійсненні громадського контролю, розробці документів просторового проєктування, щоб громади розуміли, де є кордони природо-заповідного фонду і правильно формували земельні ділянки", - сказав міністр.
Зазначається, що кадастр створено вперше за 30 років незалежності України. У базу внесуть дані про 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду України. Наразі вона заповнена на 80%.
Відтепер громади чітко розумітимуть, де можливо планувати розвиток своїх територій з урахуванням природоохоронної складової. А правоохоронці - швидше встановлюватимуть наявність статусу ПЗФ на тій чи іншій ділянці та запобігатимуть або вчасно реагуватимуть на будь-які порушення та злочини проти природи.
Електронний державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду розташовано на вебпорталі "ЕкоСистема, який об’єднує багато сервісів, адміністративних послуг, реєстрів, власниками яких є Міндовкілля або дотичні центральні органи виконавчої влади, які координуються міністерством.
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08 09 2021 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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