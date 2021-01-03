Мінекономіки обговорює створення Фонду фондів

Міністерство економіки збирає робочу групу з міжнародними організаціями (МФО) для обговорення створення в Україні Фонду фондів, що частково фінансуватиметься як бюджетом, так і МФО.

Про це очільниця Офісу національної інвестиційної ради при президентів Ольга Магалецька розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, пише "Економічна правда"

"Ця ідея дуже добре сприймається усіма близько 15 інвестиційними фондами [в Україні], які ще живі, мають кошти від інших інвесторів і інвестують. Вони дуже раді, що про цю ініціативу знову почали говорити", - розповіла вона.

За її словами, ідея Фонду фондів (Fund of Funds - ЕП) полягає у тому, що держава дає йому від 10% до 20% бюджетування, решта - МФО. Наприклад, в Європі в цій ролі виступає група European Investment Bank або його фонд EIF, які фінансують подібні фонди в різних країнах: Німеччині, Болгарії, Австрії.

"Далі інвестиції від цього Фонду фондів йдуть іншим фондам, які вже інвестують у компанії і проєкти - це радше венчурні інвестиції, орієнтовані на сектора hi-tech або IT", - пояснила керівниця Офісу.

Вона нагадала, що цю ідею вже обговорювали в Україні близько трьох років тому разом з концепцією Фонду стартапів. Проте, останній був створений, а тему Фонду фондів "відставили".

Магалецька підкреслила, що створення Фонду фондів є необхідним, адже наявність державного фінансування додає ваги і позитивно впливає на рішення інвесторів з-за кордону, до яких йдуть за грошима інвестиційні та венчурні фонди, які існують в Україні.

Як і три роки тому, за словами Магалецької, йдеться про близько 250 млн грн внеску держави, або близько 10 млн доларів.

Читайте також: Мінекономіки планує запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні