ЄС наблизився до угоди щодо пакету військової допомоги Україні на €5 млрд – Financial Times

Країни Євросоюзу домовляються я про нове поповнення фонду, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Мова йде про 5 млрд євро, пише британська щоденна газета Financial Times.

Домовленностям передували багатомісні суперечки щодо правил закупівель.

Financial Times із посиланням на чотирьох чиновників, поінформованих про перебіг переговорів.

"Угода ЄС, яка має бути офіційно затверджена на засіданні країн-членів завтра, розблокує нові грошові кошти для відшкодування поставок до Києва країнами ЄС", повідомляє видання.

Пріоритетом буде зброя, вироблена всередині Євросоюзу, але не виключає зброю з третіх країн, якщо це буде єдиним варіантом, кажуть чиновники.

Ми також писали, що сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.