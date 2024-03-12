Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Reuters

В уряді США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів.

Про це сьогодні повідомили у вівторок два американських чиновники для генції Reuters.

Це стане першою допомогою за останні місяці, адже виділення додаткових коштів Києву заблоковано лідерами республіканців в Конгресі США.

Чиновники на умовах анонімности сказав, що США оголосять про виділення допомоги протягом сьогодні.