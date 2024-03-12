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Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Reuters

12 березня 2024, 17:33
Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Reuters
Фото: Укрінформ
В уряді США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів.

Про це сьогодні повідомили у вівторок два американських чиновники для генції Reuters.

Це стане першою допомогою за останні місяці, адже виділення додаткових коштів Києву заблоковано лідерами республіканців в Конгресі США.

Чиновники на умовах анонімности сказав, що США оголосять про виділення допомоги протягом сьогодні.

Востаннє США оголошували про новий пакет допомоги Україні на $100 млн в листопаді минулого року.
СШАдопомога

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