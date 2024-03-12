Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Reuters
12 березня 2024, 17:33
Фото: Укрінформ
В уряді США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів.
Про це сьогодні повідомили у вівторок два американських чиновники для генції Reuters.
Це стане першою допомогою за останні місяці, адже виділення додаткових коштів Києву заблоковано лідерами республіканців в Конгресі США.
Чиновники на умовах анонімности сказав, що США оголосять про виділення допомоги протягом сьогодні.Востаннє США оголошували про новий пакет допомоги Україні на $100 млн в листопаді минулого року.