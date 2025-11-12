Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія не ризикуватиме своїм фондом заради кредиту ЄС для України

12 листопада 2025, 17:03
Норвегія не ризикуватиме своїм фондом заради кредиту ЄС для України
Фото: Главком
Міністр фінансів Норвегії повідомив, що країна готова підтримати Україну через плани ЄС, але свій суверенний фонд для гарантії кредиту залучати не буде.

Норвегія готова підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні, але не буде залучати для цього свій суверенний фонд.

Про це в інтерв’ю NRK заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. 

За його словами, Норвегія вже робить значні фінансові внески на користь України і може потенційно долучитися до планів ЄС щодо кредиту, однак самостійно гарантувати його не збирається.

"Були ідеї, що Норвегія має гарантувати всю суму - 1,6 трильйона норвезьких крон (159 млрд доларів), але це не варіант", - підкреслив Столтенберг. 

Рішення щодо участі Норвегії буде ухвалено з урахуванням фінального рішення ЄС щодо кредиту.

Міністри фінансів країн ЄС планують у четвер обговорити механізми надання Україні 130–140 млрд євро через використання заморожених російських активів. Водночас Бельгія, де розташована компанія Euroclear, що зберігає більшість таких активів, виступає проти цього рішення через ризик судових позовів з боку москви.

 

НорвегіяУкраїнафонд

