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Мінфін анонсував цього тижня старт робочої групи з податкової реформи

Робоча група розпочне роботу з діагностики податкової системи, додала міністр
"Ми цього тижня починаємо формування, і наступного тижня буде перше засідання робочої групи з напрацювання податкової реформи".
Мінфін анонсував цього тижня старт робочої групи з податкової реформи Фото: з вільних джерел

Міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала старт цього тижня робочої групи з напрацювання податкової реформи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми цього тижня починаємо формування, і наступного тижня буде перше засідання робочої групи з напрацювання податкової реформи", - сказала Маркарова, виступаючи на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві у четвер.

Робоча група розпочне роботу з діагностики податкової системи, додала міністр.

"Ми не робили такої комплексної діагностики з 2015 року, вона покаже, де ми перебуваємо порівняно з іншими країнами, з якими конкуруємо за інвестиції, робочу силу, за ринки. І ми разом із бізнес-асоціаціями вийдемо з пропозиціями податкової реформи до бізнесу" , - зазначила вона.

Нагадаємо, що податкова служба України розпочинає тестування нового онлайн-сервісу.

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16 01 2020 12:10
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