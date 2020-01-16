Мінфін анонсував цього тижня старт робочої групи з податкової реформи
Міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала старт цього тижня робочої групи з напрацювання податкової реформи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми цього тижня починаємо формування, і наступного тижня буде перше засідання робочої групи з напрацювання податкової реформи", - сказала Маркарова, виступаючи на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві у четвер.
Робоча група розпочне роботу з діагностики податкової системи, додала міністр.
"Ми не робили такої комплексної діагностики з 2015 року, вона покаже, де ми перебуваємо порівняно з іншими країнами, з якими конкуруємо за інвестиції, робочу силу, за ринки. І ми разом із бізнес-асоціаціями вийдемо з пропозиціями податкової реформи до бізнесу" , - зазначила вона.
Нагадаємо, що податкова служба України розпочинає тестування нового онлайн-сервісу.
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