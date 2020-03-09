БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтаном на 1 вересня Міносвіти спільно з Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО 132 тис 218 учасникам на 32,73 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін: Приватбанк повернув плату за пробне ЗНО на 32,7 мільйонів
Кошти виплачують на безповоротній основі з Фонду для боротьбі з COVID-19
epravda.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook, передає Економічна правда.
Зазначається, що це 62,4% від загальної суми (52 млн 450 тис грн).
Кошти виплачують на безповоротній основі з Фонду для боротьбі з COVID-19, які були спрямовано в Приватбанк. Загалом їх мають отримати 218,663 тис учасників, виплати здійснюють до 1 грудня.
Нагадаємо, що за оцінками виконавчого директора НАБУ, середньорічний курс гривні за підсумками 2020 року буде близьким до 27 грн/$1.
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03 09 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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