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Мінфін: Приватбанк повернув плату за пробне ЗНО на 32,7 мільйонів

Кошти виплачують на безповоротній основі з Фонду для боротьбі з COVID-19
Станом на 1 вересня Міносвіти спільно з Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО 132 тис 218 учасникам на 32,73 млн грн.
Мінфін: Приватбанк повернув плату за пробне ЗНО на 32,7 мільйонів epravda.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook, передає Економічна правда.

Зазначається, що це 62,4% від загальної суми (52 млн 450 тис грн).

Кошти виплачують на безповоротній основі з Фонду для боротьбі з COVID-19, які були спрямовано в Приватбанк. Загалом їх мають отримати 218,663 тис учасників, виплати здійснюють до 1 грудня.

Нагадаємо, що за оцінками виконавчого директора НАБУ, середньорічний курс гривні за підсумками 2020 року буде близьким до 27 грн/$1.

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03 09 2020 14:20
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