Банкіри прогнозують сезонне послаблення гривні у вересні максимум до 28,2 грн/$1

За оцінками голови правління "Ідея Банку" Михайла Власенка, у вересні не буде підвищення попиту на валюту, й курсовий коридор залишиться на поточному рівні

За оцінками виконавчого директора НАБУ, середньорічний курс гривні за підсумками 2020 року буде близьким до 27 грн/$1.

Гривня до кінця вересня 2020 року може ослабитися максимум до 28,2 грн/$1 зважаючи на сезонні чинники, зокрема через повернення ринку до ділової активності та черговий запуск економіки, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Історично наприкінці серпня і на початку вересня в Україні відзначається зростання курсу долара. Це пов'язують із поверненням ринку до ділової активності та черговим запуском економіки. Враховуючи ситуацію, яку ми спостерігаємо нині, ринок очікує зростання курсу долара. Думаю, максимальні значення на міжбанку, яке ми можемо побачити в цей період - 28,15-28,20 грн/$1", - зазначив директор департаменту казначейських операцій "Акордбанку" Юрій Єфремов.

За його оцінками, до кінця року курс гривні на міжбанківському валютному ринку може ослабнути до 28,20-28,30 грн/$1. "Глобальних потрясінь, якщо нічого неординарного не станеться, очікувати не варто", - додав експерт.

Єфремов зазначив, що головною причиною зміцнення курсу нацвалюти на початку серпня стало пом'якшення негативних очікувань міжнародних інвесторів, спричинених зміною глави Національного банку України (НБУ), після призначення на цю посаду екс-голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

"Вони зупинили вихід з облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) і купівлю долара. Західні інвестори, аналізуючи ситуацію, не поспішають розлучатися з українськими держоблігаціями і шукають оптимальний рівень для виходу з цінних паперів і купівлі валюти", - уточнив експерт.

Крім того, 25 серпня Міністерство фінансів розмістило незначну кількість "коротких" ОВДП під 7% річних при великому обсязі заявок і тим самим дало зрозуміти, що воно не планує залучати дорогу гривню, додав він.

Єфремов також зазначив, що на динаміку обмінного курсу в серпні вплинув передчасний початок сезонного продажу зернових у зв'язку зі спекотним літом, продаж валюти "Нафтогазом" для поповнення бюджету та зниження імпорту за основними групами споживчих товарів на тлі пандемії COVID-19, у зв'язку з чим валютні придбання імпортерів не мали відчутного впливу на ринок.

Як повідомив начальник відділу роботи з інвесторами банку "Кредит Дніпро" Андрій Приходько, тенденція до зміцнення гривні на початку серпня цілком відповідає сезонним трендам і пов'язана передусім з активізацією експорту озимих зернових. Він уточнив, що, за даними Мінагропроду, експорт зернових у першій половині серпня становив 2,6 млн тонн і вже перевищив показники липня (2,1 млн тонн).

Експерт додав, що в липні виплавка сталі (1,77 тонни) практично сягнула докоронакризових значень (-1% до липня минулого року), й активізація експорту металопродукції також підтримала курс.

Крім того, останні два місяці ціни на залізну руду також зростали на тлі відновлення економіки Китаю, зокрема, за останні 30 днів ціна збільшилася на 12% - до $120 за тонну, що також є позитивним чинником для гривні, наголосив Приходько.

За його словами, обсяги продажу ОВДП нерезидентами на вторинному ринку наразі перебувають у межах 2-2,5% від загального обсягу валютного ринку й не мають значної дії на курс.

Водночас Приходько зазначив, що з другої половини серпня волатильність курсу традиційно зростає, зазначивши, що тенденція до зростання долара в цей період спостерігалася і у 2019-му, і в 2018 році.

"Зростає попит на валюту з боку паливних трейдерів. Аграрії купують пальне для збирання ярових і посівної кампанії озимих, крім того, в цей період традиційно активізується закупівля газу", - пояснив експерт.

За його оцінками, цього року низькі ціни на нафту й газ можуть частково нівелювати вплив цього чинника, зокрема, попри те, що за останній місяць ціна на нафту зросла на 4% - до $45 за барель, поточні нафтові котирування нижчі на 20%, ніж роком раніше, а ціни на газ - на 25%.

"Щодо фінансового ринку, наразі немає передумов до того, що нерезиденти збільшать темпи продажу своїх пакетів. У першій половині вересня погашень ОВДП не очікується. Проте зростання курсу долара в першій половині вересня може підтримати купівля валюти під виплату дивідендів компаніями з іноземним капіталом, що вимушено відклали через епідемію коронавірусу річні збори акціонерів, на яких ухвалюються рішення про виплату дивідендів", - додав він.

Приходько вважає, що у вересні спостерігатиметься помірний підвищувальний тренд на валютному ринку, зумовлений сезонними чинниками.

Як повідомив експерт з "ОТП Банку", який побажав залишитися неназваним, головною причиною зміцнення гривні на міжбанку на початку серпня була спокійна ситуація на ринку і, як результат, відсутність бажання нерезидентів виходити з ОВДП.

"Така ситуація не триватиме у вересні. По-перше, очікуємо сезонного послаблення гривні на початку місяця і відсутності податкового періоду. Найімовірніше, ринок перебуватиме у вузькому коридорі 27,40-27,75 грн/$1", - вважає він.

Експерт додав, що при спокійному ринку та за відсутності форс-мажорних ситуацій гривня у вересні не підвищиться більше ніж до 27,90-28,00 грн/$1.

Як повідомив директор корпоративного бізнесу "Райффайзен Банку Аваль" Руслан Співак, у серпні відбулася природна корекція курсу нацвалюти після липневого Сплеску.

"Ринок побачив, що наразі політика нового глави НБУ не виправдовує первинних побоювань, система стабільна, а попит упевнено покривається пропозицією. Скільки триватиме цей ефект і що буде восени? Вересень-листопад - історично важкі місяці для системи", - зазначив він.

За оцінками експерта, в 2020 році українці не стануть свідками кризи ліквідності, при цьому багато традиційних чинників залишаться, зокрема виплата за дивідендами, активація бізнес-активності і, відповідно, попит на валюту, а також виплати за зовнішніми боргами, необхідність утримувати зростання дефіциту бюджету, збиральна компанія і місцеві вибори.

Експерт додав, що, крім внутрішніх чинників, наявні також зовнішні, зокрема вибори в США, розвиток або скорочення локдауну й виконання зобов'язань щодо врегулювання торговельних воєн (передусім із боку США і Китаю), а також стан і цінова кон'юнктура енергоринку та вирішення ситуації в Білорусі.

"Я ще на початку року прогнозував плавну девальвацію починаючи з середини літа з невеликою корекцією і подальшим осіннім відскоком у коридорі 27,7-28,5 грн/$1 у середині осені. Думаю, психологічний поріг в 30 грн/$1 цього року точно не перейдемо, але багато залежатиме від взаємодії та ступеня проблемності зовнішніх і внутрішніх чинників, а також передбачуваності та стабільності управлінської структури на рівні держави", - резюмував він.

За оцінками голови правління "Ідея Банку" Михайла Власенка, у вересні не буде підвищення попиту на валюту, й курсовий коридор залишиться на поточному рівні.

"Ділова активність ще перебуває на досить низькому рівні, ціни та попит на енергоносії поки що також досить низькі. Тому ми очікуємо курс до кінця року на рівні 28,00-28,50 грн/$1", - зазначив він.

За словами експерта, головними чинниками зміцнення національної валюти в серпні були продаж валюти агроекспорерами й металургами, ціни на продукцію яких перебувають на досить високому рівні, а також низький рівень попиту на валюту серед великих імпортерів.

"Нерезиденти перестали активно розпродувати гривневі ОВДП, чим не створюють ажіотаж на ринку, як було в червні-липні поточного року", - додав він.

Власенко також зазначив, що Нацбанк є активним гравцем на ринку протягом усього часу й у серпні практично щодня викуповував з ринку надлишок пропозиції валюти, тим самим не даючи зміцнитися курсу ще сильніше.

На думку глави департаменту казначейства Піреус Банку Ігоря Якобчука, збереження облікової ставки НБУ, продовження застосування раніше затвердженої монетарної політики, відсутність нових заяв політиків щодо очікувань обмінного курсу та інфляції заспокоїла фінансові ринки України й дала змогу гривні зміцнитися до долара США в першій половині серпня, а НБУ - викупити надлишки валюти на міжбанківському ринку, поповнюючи резерви.

Серед причин, що сприяли збільшенню обсягу іноземної валюти на міжбанківському ринку, був також продаж компаніями валюти з метою сплати податків і збільшення валютної виручки аграріїв, зазначив експерт.

Він уточнив, що готівковий курс фактично повторював зміни, які відбувалися на міжбанківському ринку.

"Прогнози щодо обмінного курсу дещо покращилися. Очікується, що середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27,00 грн/$1. У попередньому консенсус-прогнозі за квітень 2020 року очікувалося, що курс становитиме 28,85 грн/$1", - додав він.

За словами начальника аналітичного відділу "Альфа-Банку Україна" Олексія Блінова, відновлення імпорту, що спостерігається в літні місяці, відбувається на тлі поліпшення експортної цінової кон'юнктури, що згладжує коливання валютного ринку.

Він зазначив, що чинники підвищення волатильності є, проте вони все ще мають характер тимчасових сплесків, а не системного розбалансування попиту та пропозиції.

Згідно з оцінками експерта, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 26,90 грн/$1, що фактично дуже близько до показників 2017-2018 років.

Як повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, макроекономічні чинники дають підстави очікувати порівняної стабільності обмінного курсу найближчими місяцями. Вона уточнила, що на ринку металургійної продукції останніми місяцями спостерігалося істотне зростання цін, що дає підстави чекати на досить високі надходження валютної виручки від експорту до кінця року. "Крім того, Україна збирає один із найбільших урожаїв зерна за всю історію", - зазначила Коробкова.

Водночас низька інфляція і нещодавнє зміцнення курсу євро на світових ринках стримують фундаментальний тиск на гривню через механізм ефективного курсу, додала експерт.

За оцінками виконавчого директора НАБУ, середньорічний курс гривні за підсумками 2020 року буде близьким до 27 грн/$1.

Начальник управління дилінгових операцій банку "Південний" Олег Ропяк не очікує істотних змін курсу нацвалюти до кінця року.

"Згори ми обмежені рівнем 28,20 грн/$1, може, 28,50 грн/$1. Знизу ми будемо обмежені бажанням регулятора поповнювати золотовалютні резерви, тому прориву нижче 27,20 грн/$1 я не чекав би. Зрадити статус-кво можуть тільки форс-мажори на глобальному ринку або політичні катаклізми всередині країни", - додав він.

За оцінками прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, курс гривні до кінця 2020 року перебуватиме в межах 27-28 грн/$1 і навряд чи перевищить 29 грн/$1.

Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною