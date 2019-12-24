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Мінфін розробляє митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Планують створити центр інтелектуальної експертизи, впровадити систему звітності та оцінку ефективності роботи митниць
Міністерство фінансів розробляє новий митний реєстр об'єктів прав інтелектуальної власності.
Мінфін розробляє митний реєстр об Фото: minfin.com.ua

23 грудня в Міністерстві фінансів відбулася друга робоча зустріч з представниками бізнес-середовища й експертами в галузі захисту прав інтелектуальної власності,передає LB.ua.

На зустрічі обговорювали питання порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, виявлення та ідентифікації товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної власності, а також застосування процедури знищення невеликих партій товарів у поштових та експрес-відправленнях.

"Ми працюємо над впровадженням нового митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Напрацювання відбуваються в частині створення центру інтелектуальної експертизи, а також щодо створення системи звітності та оцінки ефективності роботи митниць", - зазначив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський під час зустрічі.

Крім того, обговорювали алгоритм дій посадових осіб митних органів під час застосування заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності, взаємодії з правовласниками, декларантами, впровадження стандартизованих форм повідомлень.

За результатами зустрічі, її учасники нададуть пропозиції до проєктів підзаконних нормативно-правових актів, які на цей момент розробляє Мінфін за підтримки Офісу реформ і Митна служба, необхідних для реалізації закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України".

Нагадаємо, що на брифінгу у Вашингтоні він розповів, що наразі досягнуто попередньої домовленості про нову програму розширеного фінансування на рівні менеджменту Фонду, яка повинна ще стати предметом обговорення ради директорів.

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24 12 2019 13:20
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