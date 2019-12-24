Мінфін розробляє митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності
23 грудня в Міністерстві фінансів відбулася друга робоча зустріч з представниками бізнес-середовища й експертами в галузі захисту прав інтелектуальної власності,передає LB.ua.
На зустрічі обговорювали питання порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, виявлення та ідентифікації товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної власності, а також застосування процедури знищення невеликих партій товарів у поштових та експрес-відправленнях.
"Ми працюємо над впровадженням нового митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Напрацювання відбуваються в частині створення центру інтелектуальної експертизи, а також щодо створення системи звітності та оцінки ефективності роботи митниць", - зазначив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський під час зустрічі.
Крім того, обговорювали алгоритм дій посадових осіб митних органів під час застосування заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності, взаємодії з правовласниками, декларантами, впровадження стандартизованих форм повідомлень.
За результатами зустрічі, її учасники нададуть пропозиції до проєктів підзаконних нормативно-правових актів, які на цей момент розробляє Мінфін за підтримки Офісу реформ і Митна служба, необхідних для реалізації закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України".
Нагадаємо, що на брифінгу у Вашингтоні він розповів, що наразі досягнуто попередньої домовленості про нову програму розширеного фінансування на рівні менеджменту Фонду, яка повинна ще стати предметом обговорення ради директорів.
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