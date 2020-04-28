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Мінфін запускає комплексний аналіз ІТ спроможностей ДФС

"Зокрема, створено робочу групу з представників Мінфіну, ДПС, Держмитслужби і ДФС, яка буде проводити аналіз програмного забезпечення"
Міністерство фінансів розпочинає комплексний огляд і аналіз ІТ спроможностей Державної фіскальної служби.
Мінфін запускає комплексний аналіз ІТ спроможностей ДФС Фото: minfin.com.ua

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

"Зокрема, створено робочу групу з представників Мінфіну, ДПС, Держмитслужби і ДФС, яка буде проводити аналіз програмного забезпечення, інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних, обладнання ІТ-інфраструктури та інших інформаційних ресурсів ДФС", - йдеться в повідомленні.

За результатами аналізу ІТ спроможностей ДФС будуть прийматись рішення про розвиток і вдосконалення процесів автоматизації та цифровізації цих ІТ систем для підвищення ефективності їх роботи.

Нагадаємо, що Кабмін на засіданні 22 квітня затвердив порядок виділення коштів "Фонду боротьби з COVID-19" на відповідні напрямки, фінансування фонду становить 64,7 млрд грн.

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28 04 2020 11:20
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