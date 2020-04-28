Мінфін запускає комплексний аналіз ІТ спроможностей ДФС
Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
"Зокрема, створено робочу групу з представників Мінфіну, ДПС, Держмитслужби і ДФС, яка буде проводити аналіз програмного забезпечення, інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних, обладнання ІТ-інфраструктури та інших інформаційних ресурсів ДФС", - йдеться в повідомленні.
За результатами аналізу ІТ спроможностей ДФС будуть прийматись рішення про розвиток і вдосконалення процесів автоматизації та цифровізації цих ІТ систем для підвищення ефективності їх роботи.
Нагадаємо, що Кабмін на засіданні 22 квітня затвердив порядок виділення коштів "Фонду боротьби з COVID-19" на відповідні напрямки, фінансування фонду становить 64,7 млрд грн.
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