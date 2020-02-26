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Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях

"Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність"
За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.
Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях Фото: Економічна Правда

Міністерство інфраструктури планує встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях країни, повідомляє "Економічна правжа".

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність", - зазначив міністр.

За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.

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26 02 2020 14:29
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