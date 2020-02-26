ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗа його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях
"Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність"
Фото: Економічна Правда
Міністерство інфраструктури планує встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях країни, повідомляє "Економічна правжа".
Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність", - зазначив міністр.
За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.
Читайте також: Українців штрафуватимуть за паркування на місцях для електромобілів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2020 14:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею