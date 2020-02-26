Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях "Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність"

За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.

Фото: Економічна Правда

Міністерство інфраструктури планує встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях країни, повідомляє "Економічна правжа". Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій. "Екологічність та економічність транспорту - не просто тренд, а життєва необхідність", - зазначив міністр. За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання. Читайте також: Українців штрафуватимуть за паркування на місцях для електромобілів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію