Мінінфраструктури попереджає про можливі проблеми з електронним бронюванням автодозволів на міжнародні ва

У Мінінфраструктури також нагадали, що 40% усіх дозволів залишаються доступними для оформлення та видачі в разі усного звернення в ПВД

У Мінінфраструктури також звернули увагу перевізників на те, що електронне бронювання гарантує резервування за перевізником бланка дозволу. Для отримання заброньованого дозволу перевізнику під час оформлення та видачі його в пункті видачі дозволів (ПВД) необхідно пред'явити передбачені законодавством документи.

Міністерство інфраструктури України відзначає наявність низки проблем у користуванні запущеним із 2 січня 2020 року електронним бронюванням дозволів на міжнародні вантажоперевезення через Транспортний портал електронних послуг, який працює в тестовій експлуатації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено на сайті міністерства, за п'ятницю перевізники забронювали вже понад 500 дозволів.

"Водночас перевізники звертаються з питаннями та проблемами, які виникли під час користування сервісом. Наразі всі питання опрацьовуються та систематизуються, після чого буде надано відповіді на типові запитання", - зазначають у міністерстві.

У Мінінфраструктури також звернули увагу перевізників на те, що електронне бронювання гарантує резервування за перевізником бланка дозволу. Для отримання заброньованого дозволу перевізнику під час оформлення та видачі його в пункті видачі дозволів (ПВД) необхідно пред'явити передбачені законодавством документи.

"Просимо врахувати, що багаторазові дозволи Франції та Нідерландів, які були заброньовані перевізниками, яким не розподілено такі дозволи відповідно до таблиць, що додаються до протоколу комісії з розгляду питань, пов'язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку територіями іноземних держав від 24 грудня 2019 року, видаватись на ПВД не будуть, кошти за їх бронювання буде повернуто перевізникам", - зазначають у міністерстві.

Додатково в п'ятницю, 3 січня, бланки багаторазових дозволів Франції та Нідерландів буде направлено на ПВД, а інформацію щодо їх розподілу буде оприлюднено додатково. Електронне бронювання зазначених дозволів буде тимчасово недоступне.

У Мінінфраструктури також нагадали, що 40% усіх дозволів залишаються доступними для оформлення та видачі в разі усного звернення в ПВД.

Читайте також: Мінінфраструктури розробило новий законопроєкт про розмитнення "євроблях".