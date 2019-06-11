Мінінфраструктури розробило новий законопроєкт про розмитнення "євроблях"
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у коментарі під постом голови Державної митної служби Максима Нефьодова, передає "Громадське".
"При тому що це не наш профіль, ми розробили відповідну законодавчу ініціативу та винесли на розгляд уряду. Наразі отримані зауваження від Мінфіну та проходить опрацювання. Паралельно працюють народні депутати, щоб ми не витрачали час", - повідомив Криклій.
За словами міністра, в оновленому законопроєкті Мінінфраструктури запропонувало просту форму визначення розміру митного платежу: 1 долар за 1 кубічний сантиметр об'єму двигуна.
"Мінфін порахував, що це нестиме суттєві втрати для бюджету", - повідомив Криклій, зазначивши, що наразі цю пропозицію Мінінфраструктури в уряді не підтримують.
Раніше у Державній митній службі запустили калькулятор, який розраховує суму митних платежів для розмитнення автомобілів на єврономерах.
Нагадаємо, що в Україні з’явився онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити наявність платних номерних знаків для легкових автомобілів. Йдеться про "номери", які містять визначену комбінацію цифр.
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